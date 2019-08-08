العفو الدولية تحذر من السفر إلى أميركا بسبب الهجمات المسلحة المتزايدة

حذرت ​منظمة العفو الدولية​، الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى ​الولايات المتحدة​ بسبب الهجمات المسلحة المتزايدة التي تشهدها، مطالبةً من سيسافرون للولايات المتحدة بـ"الابتعاد عن المناطق المزدحمة، لا سيما الفعاليات الثقافية، ودور العبادة و​المدارس​ ومراكز ​التسوق​ المختلفة، وتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالحانات المحلية، و​الملاهي الليلية​ ومراكز لعب القمار".

وفي بيان لها، أشارت المنظمة إلى أن "زوار الولايات المتحدة قد يكونون عرضة لخطر أكبر، من حيث كونهم هدفا لعنف مسلح له علاقة بجنسيتهم وعرقهم، والبلد الذي قدموا منه، ولميولهم الجنسية"، لافتةً إلى "التزامات الولايات المتحدة أمام قانون حقوق الإنسان الدولي، فيما يخص حماية الزائرين من ​العنف المسلح​"، مفيدةً بان "​واشنطن​ لم تتحرك من أجل الإيفاء بهذه المسؤولية".