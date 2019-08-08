أمير قطر بحث هاتفيا مع ترامب علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين

أفادت وكالة الأنباء القطرية بان "​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، استعرضا خلاله علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها"، مشيرةً إلى أن "الاتصال تناول أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين ​الولايات المتحدة​ وحركة "طالبان" الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في ​الدوحة​".

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