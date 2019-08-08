شدّد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، على "أهميّة التزام الوحدات العسكرية بالمحافظات المحرّرة، بالاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والتصدّي لأيّ ممارسات خارجة عن النظام والقانون".
وأكّد أنّ "مؤسسة اليمن الدفاعية ملتزمة بمسؤوليّاتها الدستوريّة في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة"، لافتًا إلى أنّ "القوات المسلحة والشعب اليمني يخوضون معركة فاصلة مع "المليشيا الحوثية" المتمرّدة المدعومة من إيران، ويقدّمون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة ويبذلون الدماء الغالية".
وركّز المقدشي على "أهميّة الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقّق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضويّة الّتي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسيّة، وتصبّ في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليمني أكد أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.