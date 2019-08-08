الأمن المصري يعلن مقتل 17 إرهابيا في عملية ضد متورطين بانفجار القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان "مقتل 17 إرهابيا خلال عملية نفّذتها ​قوات الأمن​ الخميس ضدّ أوكار تابعة لحركة "حسم" التي تعتبرها الذراع العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك في إطار ملاحقتها المتورطين بال​انفجار​ الذي وقع في القاهرة ليل الأحد وخلّف 20 قتيلاً"، مشيرة الى أن أجهزتها حدّدت هويّة الانتحاري سائق السيارة وهو "عضو في حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي يدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (الملقب حركياً بمعتصم) والهارب على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018".

وأوضح البيان أن شقيق الانتحاري أرشد باستجوابه على مكان اختباء "إرهابي هارب في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات، وأثناء محاولة ضبط الأخير في حضور شقيق الانتحاري قام المطلوب بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين (شقيق الانتحاري) من الهروب برفقته وتم التعامل معهما ما أسفر عن مصرعهما".

وأضاف البيان أنّه بملاحقة بقية عناصر الخلية المذكورة تبيّن أنهم مجموعتان: الأولى في محافظة الفيوم (جنوب) والأخرى بمدينة الشروق شرق القاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أنّه "باستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات"، أسفر دهم الوكرين عن مقتل 15 من "عناصر الخلية الإرهابية".