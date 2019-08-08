ضبط 3 حقائب من الأموال غير المصرح عنها في حوزة مسافر آت من أمستردام إلى مطار بيروت

ضبطت "دائرة المسافرين و​السوق الحرة​" في ​مطار بيروت الدولي​، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة ​مكافحة المخدرات​ ومكافحة تبييض الاموال في ​الجمارك​، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة "Transavia HV6307" من ​أمستردام​، وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي على أموال نقدية من عملة ​اليورو​، لم يصرح عنها لدائرة الجمارك.

وتم الاتصال بجانب ​النيابة العامة التمييزية​ التي أشارت بضبط الأموال من الجمارك وختمها بالشمع الأحمر وتحويلها مع المخالف الى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية لمتابعة التحقيق.