ضبطت "دائرة المسافرين والسوق الحرة" في مطار بيروت الدولي، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال في الجمارك، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة "Transavia HV6307" من أمستردام، وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي على أموال نقدية من عملة اليورو، لم يصرح عنها لدائرة الجمارك.
وتم الاتصال بجانب النيابة العامة التمييزية التي أشارت بضبط الأموال من الجمارك وختمها بالشمع الأحمر وتحويلها مع المخالف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 حقائب من الأموال غير المصرح عنها في حوزة مسافر آت من أمستردام إلى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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