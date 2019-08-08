الجيش: 7 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 8 آب 2019 الساعة 4:30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، والبقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:40 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:40 من فوق بلدة كفركلا"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 13:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:10 من فوق بلدة الناقورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 15:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، بإتجاه الشمال وصولًا حتّى فوق البحر غرب بلدة السعديات، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:05 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وأفادت بأنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 آب 2019 الساعة 11:45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:30 من فوق بلدة الناقورة. وعند الساعة 16:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، الشوف، عاليه، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:30 من فوق البلدة المذكورة".
وذكرت أنّ "عند الساعة 21:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 آب 2019 عند الساعة 4:40 من فوق بلدة الناقورة".
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