الجيش: 7 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 8 آب 2019 الساعة 4:30 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:40 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفرشوبا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:40 من فوق بلدة كفركلا"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 13:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:10 من فوق بلدة ​الناقورة​".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 15:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، بإتجاه ​الشمال​ وصولًا حتّى فوق البحر غرب بلدة السعديات، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:05 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وأفادت بأنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 آب 2019 الساعة 11:45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق و​بعلبك​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:30 من فوق بلدة الناقورة. وعند الساعة 16:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ​الشوف​، ​عاليه​، ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:30 من فوق البلدة المذكورة".

وذكرت أنّ "عند الساعة 21:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 آب 2019 عند الساعة 4:40 من فوق بلدة الناقورة".