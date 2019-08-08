الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص من الغرق بعد تعطل محرك زورقهم مقابل شاطئ البياضة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ أنقذوا ستة أشخاص كانوا على متن زورق سياحي، بعد أن كان قد طرأ عطل على محرّكه مقابل شاطئ ​البياضة​ - صور".

وأوضحت أنّه "تمّ تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة إلى أحد الأشخاص ميدانيًّا، وذلك بعد ارتطام الزورق في الصخور".