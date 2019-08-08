ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذوا ستة أشخاص كانوا على متن زورق سياحي، بعد أن كان قد طرأ عطل على محرّكه مقابل شاطئ البياضة - صور".
وأوضحت أنّه "تمّ تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة إلى أحد الأشخاص ميدانيًّا، وذلك بعد ارتطام الزورق في الصخور".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص من الغرق بعد تعطل محرك زورقهم مقابل شاطئ البياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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