إقامة حفل افتتاح نادي ضباط ميداني في قيادة لواء المشاة الخامس

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أُقيم في قيادة لواء المشاة الخامس - البياضة، حفل افتتاح نادي ضباط ميداني مقدمّ هبة من السلطات الكورية.
حضر الحفل العميد الركن ادكار لاوندس ممثِّلًا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وضباط من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى جانب عدد من ضباط الجيش.
في هذا الإطار، تلا العميد الركن لاوندس كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد الكتيبة الكورية العقيد Suok Mu Gu، وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديًرا لجهوده في دعم الجيش.
وفي الختام، قدّم عناصر من الكتيبة الكورية عروضًا قتاليّة بمشاركة عناصر من لواء المشاة الخامس.
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