وفاة حاجين لبنانيين أثناء قيامهما بالسعي في مكة المكرمة

أكد قنصل ​لبنان​ في جدة علي قرانوح، وفاة مواطن لبناني هو الحاج ع. أ. الهق، أثناء قيامه بالسعي في ​مكة المكرمة​.

كما أفاد القنصل قرانوح عن وفاة حاج لبناني آخر يدعى (أ.م.ح.لاغا) من بلدة السفيرة، سيدفن في ​السعودية​.