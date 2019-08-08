وفاة حاجين لبنانيين أثناء قيامهما بالسعي في مكة المكرمة

أكد قنصل لبنان في جدة علي قرانوح، وفاة مواطن لبناني هو الحاج ع. أ. الهق، أثناء قيامه بالسعي في مكة المكرمة.
كما أفاد القنصل قرانوح عن وفاة حاج لبناني آخر يدعى (أ.م.ح.لاغا) من بلدة السفيرة، سيدفن في السعودية.
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