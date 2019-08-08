اخبار العالم

وفاة حاجين لبنانيين أثناء قيامهما بالسعي في مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد قنصل ​لبنان​ في جدة علي قرانوح، وفاة مواطن لبناني هو الحاج ع. أ. الهق، أثناء قيامه بالسعي في ​مكة المكرمة​.

كما أفاد القنصل قرانوح عن وفاة حاج لبناني آخر يدعى (أ.م.ح.لاغا) من بلدة السفيرة، سيدفن في ​​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حاجين لبنانيين أثناء قيامهما بالسعي في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا