بوتين "الحاكم" بعيد عن الأرقام القياسية

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باريس: لا يزال فلاديمير بوتين الحاكم في روسيا منذ 20 عاماً، بعيداً عن الأرقام القياسية للفترات التي بقي فيها في السلطة كل من فيديل كاسترو وكيم إيل سونغ وتيودورو أوبيانغ نغيما الذي احتفل بأربعين عاماً رئيساً لغينيا الاستوائية.

ناهيك عن الملوك الذين يعتلون العرش مدى الحياة كالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا البالغة 93 من العمر والتي توصف بعميدة الحكّام مع 67 عاماً في الحكم.

وبوتين الذي عيّن رئيساً للوزراء في 9 أغسطس 1999 انتخب رئيساً في العام ألفين. وفي 2008 بعد ولايتين رئاسيتين متتاليتين، عهد بالكرملين إلى رئيس وزرائه دميتري ميدفيديف وتولّى هو رئاسة الحكومة كون الدستور يمنع الرئيس من تولّي أكثر من ولايتين متتاليتين. وأصبح رئيساً من جديد في 2012 ثم أعيد انتخابه في 2018.

فترات حكم قياسية

بين القادة الذين ظلّوا في الحكم لأطول فترة، الزعيم الكوبي فيديل كاسترو الذي تولّى السلطة في 1959 وعهد بمنصبه إلى شقيقه راوول بعد أن بقي 49 عاماً رئيسا للبلاد.

وقاد الزعيم القومي الصيني تشانغ كاي-تشيك البلاد ل47 عاماً مع ألقاب مختلفة ثم تايوان إلى حيث لجأ في 1949 متقّدماً على مؤسس وزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ (46 عاماً).

وحكم الزعيم معمر القذافي ليبيا ل42 عاما قبل أن يقتل في أكتوبر 2011 خلال حركة احتجاج تحوّلت إلى نزاع مسلح.

وعمر بونغو أوندينبا الذي تولى رئاسة الغابون في 1967 وتوفي في 2009 بعد أكثر من 41 عاماً في السلطة.

وفي أوروبا تولّى الزعيم الألباني انفر هودجا الذي توفي في 1985، رئاسة بلاده طوال 40 عاماً.

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فترات حكم طويلة لقادة

وببقائه في سدّة الحكم في غينيا الاستوائية لأربعين عاماً يسجّل تيودورو اوبيانغ نغيما فترة قياسية في الحكم بعد الملكة اليزابيث الثانية.

وأعيد انتخاب الكاميروني بول بيا (86 عاما) في 2018 بعد وصوله إلى السلطة قبل 37 عاماً.

وفي الكونغو بقي دنيس ساسو نغيسو في الحكم 35 عاماً ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين 34 عاما والأوغندي ياويري موسيفيني 33 عاماً.

وفي إيران آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية منذ وفاة الإمام الخميني في 1989.

وفي تشاد أعيد انتخاب إدريس ديبي إتنو في 2016 لولاية خامسة وهو في السلطة منذ 28 عاماً.

ويقود إمام علي رحمانوف الذي وصل إلى السلطة في 1992 بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، طاجيكستان بقبضة من حديد منذ 27 عاماً.

ونظيره الإريتري أسياس أفورقي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1993 أي منذ 26 عاماً.

ويحكم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي وصل الى السلطة في 1994، البلاد منذ 25 عاماً.

وفي جيبوتي يحكم الرئيس اسماعيل عمر جيله البلاد منذ 20 عاماً.