بعد أزمة كشمير.. باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في السينما

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية فردوس عاشق أعوان، عن أن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، ولن يتم عرض أي فيلم سينمائي هندي في باكستان، إضافة إلى منع عرض الأعمال الدرامية، والأفلام، والمحتوى الهندي المشابه، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكان شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، أكد أنه يستبعد الخيار العسكري لحل قضية كشمير، متابعا: "سنرد دبلوماسيا وسياسيا على الإجراءات الهندية في الإقليم".

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت صباح اليوم، في بيان لها، عن أن "قضية إقليم كشمير شأن داخلي"، مطالبة باكستان بالحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، مشيرة إلى أن القصد من الإجراءات الباكستانية تقديم صورة مثيرة للقلق للعالم من علاقات البلدين الثنائية.