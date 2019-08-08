تخطّى عدد زوار قرية «هجن» الـ40 ألف زائر وزائرة، منذ انطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف وسط عروض عالمية.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن، أن أعداد الزوار في تصاعد؛ إذ بلغ الـ40 ألف زائر, داعيًا الجميع للاستمتاع بتنوّع الفعاليات.
وتحتضن القرية، متحف الهجن الذي يعتبر أهم الوجهات التي تقدّم المعلومات الشيّقة بطريقة تفاعلية مبتكرة وبأحدث التقنيات للتعريف عن تاريخ الهجن منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وحتى يومنا هذا.
كما تتميّز القرية بالعديد من الأنشطة الأخرى بما يتجاوز 20 فعالية بينها السيرك والبيانو وألعاب النار والرؤوس الفارغة والسوق الشعبي ومعارض التراث، ومتحف للهدايا والمعارض الأخرى، كما هيّأ المهرجان سيارات الجولف لنقل الزوار بين جنباتها مجانًا؛ تسهيلًا على كبار السن والعوائل.
وتحظى خيمة الهجن باهتمام كبير للاستمتاع بالقصص والقصائد عن الهجن، فيما سيتم تسجيل أكبر مجسّم للهجن في موسوعة الأرقام العالمية «جينيس».
وشهدت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن زيارة رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث أحمد الخطيب أمس الأول، الذي أبدى إعجابه بجودة التنظيم وتنوّع ما يطرح, كما وجّه بتمديد الفعاليات إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا؛ نزولًا لرغبة الزوار في كافة مواقع فعاليات موسم الطائف لتصل أوقات الفعاليات لسبع ساعات يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 40 ألف زائر لقرية الهجن بالطائف.. وأكبر مجسم يستعد لـ«جينيس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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