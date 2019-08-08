الحكم بسجن "إسلاموي" فشلت ألمانيا في ترحيله على مدى 14 عاماً

دبي - بواسطة محمد فارس نظرا لخطورته على الأمن العام أعيد اعتقال شخص هاجر لألمانيا من الشيشان بعد العثور لديه على سلاح وذخيرة. والآن حكمت محكمة ألمانية بسجنه. ولا يمكن ترحيل إلى بلده المفترض "روسيا"، لأنها تنفي معرفة أحد بهذه البيانات الشخصية. © picture-alliance/dpa/U. Deck Provided by Deutsche Welle

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة "نويس" بولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية، إسلامياً متشدداً يدعى رشيد ك. (31 عاماً)، لانتهاكه قانون الأسلحة والسطو مع تسببه في أضرار في الممتلكات، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً.

وقال المتحدث باسم المحكمة، كاي أوفى كروغر، لموقع "شبيغل أونلاين" اليوم الخميس (8 آب/ أغسطس 2019) إن العقوبة لم يتم إيقاف تنفيذها.ولم يعلن الادعاء العام ولا محامي المحكوم عليه استئنافًا على الحكم. وما زال رشيد ك. قيد الحبس الاحتياطي.

وكان المحققون قد عثروا لدى رشيد ك. قبل مدة على سلاح حاد خطير مع ذخيرة وكاتم للصوت. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه من قبل قاض بمحكمة دوسلدورف في نهاية نيسان/ أبريل مرة أخرى، لتثور ثائرة الكثيرين في ألمانيا.

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وبعد يومين من نشر "شبيغل" القضية ألقت الشرطة القبض على طالب اللجوء المرفوض مرة أخرى، عندما كان يبلغ بحضوره في أحد مراكز الشرطة في مونشنغلادباخ. وأعيد اعتقاله بمبرر قانوني هو أنه لم يتواجد في عنوانه المسجل لمدة أسبوعين، ما اعتبره القاضي انتهاكاً لشروط إخلاء سبيله، بحسب ما نقل موقع "شبيغل أونلاين".

ولا يمكن ترحيل رشيد ك. الذي هاجر إلى ألمانيا قادماً من الشيشان عام 2004، فوطنه المفترض "روسيا" يقول إنهلا يعرف أحداً بهذه البيانات الشخصية.

يذكر أنه بدون جواز سفر أو أوراق بديله له تفشل عملية الترحيل ولذلك، تم مراراً وتكراراً تمديد "التسامح ببقاء" رشيد ك. في ألمانيا لأكثر من 14 عاما، حسب "شبيغل".

ص.ش/خ.س