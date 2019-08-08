النيابة تطلب التحريات عن نشاط أمين شونة استولى على527 طن قمح مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

طلبت نيابة كرداسة ومركز امبابة، اليوم الخميس، سرعة تحريات مباحث الإدارة العامة للتموين ومباحث الأموال العامة حول نشاط أمين شونة تابعة لأحد البنوك، في اتهامه بالاستيلاء على527 طنا من الأقماح المحلية المدعم من قبل الدولة، والفترة التي استغلها في الاستيلاء على تلك الكمية من الأقماح والمبلغ الذي تسبب في خسارة الدولة له.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط أمين شونة تابعة لأحد البنوك بدائرة مركز شرطة كرداسة لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية المدعم من قبل الدولة قدرها (527,544) كيلو جرام عن طريق التلاعب في الأرصدة الدفترية والتصرف فيها لحسابه الشخصى ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وجاء ذلك ضمن حملة شنتها مباحث التموين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وضبط جرائم الغش التجارى.