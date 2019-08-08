محافظ القليوبية يشهد حفل خريجي كلية الهندسة بشبرا الخيمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.

حضر الحفل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وعدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وأولياء أمور الطلاب.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها على سعادته بوجوده في حفل تخريج الطلاب من كلية الهندسة مقدمًا كل التحية والشكر بصورة خاصة لرجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش في أمن وأمان، حيث طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وأضاف أنه فخور بالمستوى الذي وصل إليه طلاب شبرا الخيمة ومشاركتهم في أهم المشروعات القومية مثل حي الأسمرات ومدينة معاً، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد طفرة متميزة وتطور ملحوظ في التصنيفات الجامعية المحلية والدولية.

وأوضح أن المحافظة لجأت إلى كلية الهندسة في عدة موضوعات هامة بالمحافظة كالرفع المساحي في إجراءات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، مقدمًا الشكر والتقدير على حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات المجتمعية للمحافظة لخدمة المواطنين.

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وفي سياق متصل، وجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور على جهدهم وحرصهم على تفوق أبنائهم وتخرجهم من كلية الهندسة إحدى كليات القمة، مقدمًا عدة نصائح هامة للطلاب الخريجين بضرورة العمل المتقن وعدم الاهتمام بالماديات والحرص على مواكبة التطور والتدريب المستمر ليصبحوا منافسين في سوق العمل.

وألقى رئيس جامعة بنها كلمة قدم فيها التهنئة للطلاب الخريجين على تفوقهم، مقدمًا عدة نصائح للطلاب أهمها مراعاة الضمير وإتقان العمل والتواصل مع بعضهم البعض بعد التخرج ومواصلة الدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد والتواصل مع أساتذتهم باعتبارهم يمثلون الخبرة العلمية والعملية، بالإضافة إلى الحرص على المشاركة في الأنشطة المجتمعية ومساعدة المحتاجين.

وألقى المهندس خالد صديق كلمة أكد خلالها أن لقب مهندس فخر لأي شخص ينتمي له لأنه يقع على عاتقه مهام كبيرة تخص حياة البشر من أهمها البناء والتعمير، مشيرًا إلى أن الكلية بها أقسام متميزة أهمها قسم المساحة، وشاركت في أكبر المشروعات القومية مثل حي الأسمرات ومدينة معًا، مؤكدًا أن طلاب كلية الهندسة بشبرا متميزون في أي مكان يعملون به.

وقال عميد هندسة شبرا، إن الكلية وأبناءها دائمًا يتميزون بالاجتهاد والمثابرة وحب العمل التطوعي والبناء والتعمير، مقدمًا عددًا من النصائح الهامة للطلاب لرسم خريطة مستقبلهم والتي من أهمها الفخر بمهنة الهندسة وحب بلادهم مصر، مشيدًا بالجهود التي بذلها أبناء كلية الهندسة في حي الأسمرات ومدينة معًا.

وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع بين الضيوف، كما تم تكريم الطلاب الأوائل على جميع أقسام الكلية وإعطائهم درع التميز.