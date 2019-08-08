ضبط لحوم مجهولة المصدر داخل 3 محلات جزارة بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمركز الزقازيق، برئاسة منصور محمد منصور، وأحمد صبري، وبالتعاون مع إدارة المجازر بالطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف حجازي، ومشاركة الدكتور أحمد رجائي، والدكتور السيد فتحي، من قطاع التفتيش بالطب البيطري، اليوم الخميس، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الجزارة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.
أسفرت الحملات عن ضبط "يسري.أ.ع" صاحب محل جزارة بناحية ميدان المنتزه بالزقازيق، بحوزته لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولم يُستدل على أية بيانات تفيد مصدرها، فيما بلغت كمية المضبوطات 12 كيلو جرامًا.
كما تم ضبط "أحمد.إ.أ" صاحب محل جزارة بناحية "سويقة أبو الريش" دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لحيازته وعرضه للبيع لحومًا مجهولة المصدر، بلغت كمية المضبوطات 10 كيلو جرامات.
وضبط "ياسر.ح.إ" صاحب محل جزارة بمنطقة "الصيادين" دائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، لحيازته وعرضه للبيع 15 كيلو لحوم مجهولة المصدر.
تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل مخالفة على حدة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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