"مستقبل وطن": منفذ لبيع اللحوم بسعر مخفض بمنطقة الدراسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، منفذًا لبيع اللحوم البلدي، بأسعار مخفضة، بشارع المنصورية بالدراسة، وذلك تحت شعار "معًا ضد الغلاء"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، إن تلك المنفذ تأتي انطلاقًا من دور الحزب الخدمي والمجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن أمانة الجمالية قامت بتوفير اللحوم البلدي بسعر 50 جنيها للكليو.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.