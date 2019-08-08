وكالات - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر صباح اليوم الخميس 8 اوت 2019 على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.
وتم العثور على الجثة في منطقة غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي القدس، ولم يكشف الجيش عن هوية الجندي .
وأفاد الإعلام المحلي بأنه يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم فلسطيني مشتبه به.
ووفقا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن أسرة الجندي الشاب القتيل كانت قد أبلغت عن اختفائه.
كما كتب الرئيس في بيانه: "تتعقب قواتنا الأمنية القتلى، ولن تهدأ قبل أن نتوصل إليهم..".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية وعليها آثار طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.