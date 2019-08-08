الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية وعليها آثار طعن

وكالات - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر صباح اليوم الخميس 8 اوت 2019 على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.

وتم العثور على الجثة في منطقة غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي القدس، ولم يكشف الجيش عن هوية الجندي .

وأفاد الإعلام المحلي بأنه يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم فلسطيني مشتبه به.

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ووفقا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن أسرة الجندي الشاب القتيل كانت قد أبلغت عن اختفائه.

كما كتب الرئيس في بيانه: "تتعقب قواتنا الأمنية القتلى، ولن تهدأ قبل أن نتوصل إليهم..".