أطلق مجلس أمناء جامعة الأقصى بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على قاعة المؤتمرات الكبرى في مبنى الجامعة بخان يونس. وأكد مستشار الرئيس، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى كمال الشرافي، خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة أمس الأربعاء 7اوت 2019 ، بمدينة غزة، أن القرار جاء تقديرا ووفاء للرئيس الراحل السبسي ولشعب تونس الشقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .. إطلاق اسم الباجي قائد السبسي السبسي على قاعة المؤتمرات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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