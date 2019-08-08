رؤوس الخرفان ممنوعة فى شوارع (طنجة)

أصدرت مدينة طنجة المغربية، قراراً بمنع شى رؤوس الأضاحي يوم عيد الأضحى بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة. وهو تقليد محلى يجرى سنويا ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال عمدة طنجة إن القرار سليم والهدف منه الحفاظ على نظافة شوارع المدينة التي تستقبل خلال الصيف المئات من الزوار والسياح ضمن

الإجراءات الخاصة بنظافة المدينة يوم العيد.

وأكد عمدة طنجة أن هناك أماكن بمدينة طنجة معروفة بشي الرؤوس، كسوق الحدادين، ويجب أن يقبل عليها المواطنون يوم العيد، وقال العمدة "لا يجب الإبقاء على الفوضى السابقة التي تجتاح شوارع طنجة

وذلك تفاديا أيضا لما يمكن أن تتسبب فيه عملية شي الرؤوس في الشوارع والأزقة يوم العيد من تهديد كبير".

انتقد سكان طنجة القرار الصادر، حيث عبر سكان طنجة عن استيائهم ووصفوه بأنه سيحرم الاحتفال بأجواء عيد الأضحى بالمدينة بالطريقة التي تجري بها هذه الاحتفالات منذ القدم، مطالبين العمدة بإيجاد حلول أخرى بينها تكثيف إجراءات النظافة بالشوارع عوضا عن منع شي رؤوس أضاحي العيد.