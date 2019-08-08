الكشف عن إسقاط الجيش الليبى طائرتين إسرائيليتين بدون طيار

تكهنات حول تورط تركيا الداعمة لحكومة الإخوان الليبية فى بيع الطائرات لطرابلس

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، أمس، عن امتلاك حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من جماعات الإخوان وداعش والقاعدة الإرهابية، طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع. وأكدت التقارير الإسرائيلية نجاح الجيش الوطنى الليبى فى إسقاط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار تستخدمها حكومة الوفاق، خلال المعارك حول العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضى.

ووجهت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تساؤلاً مهماً فى عنوان رئيسى قائلة:

«إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة فى ليبيا.. كيف وصلت إلى هناك؟».

وأوضحت أن الطائر «Orbiter 3 UAV» التكتيكية، من صنع شركة «Aeronautics» الإسرائيلية، وفيها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسئولى الأمن العسكرى والأمن الداخلى.

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كما أشارت إلى أن الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كيلومتراً، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى 7 ساعات فى

مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع جوًا.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن تركيا كانت أحد أبرز الدول المستوردة للطائرات المسيرة دون طيار من إسرائيل، قبل أن تتجه أنقرة إلى تصنيع تلك الطائرات محلياً.

وتثير تلك التقارير تكهنات واسعة النطاق حول إمكانية تورط تركيا، الداعمة عسكريا وسياسيا، لحكومة الوفاق الليبية، فى تقديم طائرات إسرائيلية مسيرة إلى قوات الوفاق والجماعات الإرهابية التابعة لها، فى ظل التقدم العسكرى الكبير الذى تحققه قوات الجيش الوطنى الليبى، واقترابها من تحرير طرابلس، فى إطار عملية «طوفان الكرامة»، التى أطلقها الجيش الوطنى فى أبريل الماضى.