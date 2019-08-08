«الغنوشى» رفض خوض انتخابات الرئاسة.. ورشح «مورو» بديلاً له

كشف منذر قفراش عضو الحملة الوطنية فى تونس، عن حجم الخوف الذى يسيطر على إخوان تونس، وقال: «الإخوان مرعوبون من خوض وزير الدفاع انتخابات الرئاسة بسبب شعبيته داخل وخارج تونس».

وتوقع «قفراش» خلال تصريحات صحفية أن يحسم عبدالكريم الزبيدى السباق الرئاسى فى الجولة الثانية، قائلاً: «أتوقع أن تنتهى المرحلة الأولى بحصر المنافسة بين مرشح الإخوان عبدالفتاح مورو وبين عبدالكريم الزبيدى، لكن الزبيدى سيحسمها فى الجولة الثانية لأنه يحظى بجماهير عظيمة

بسبب موقفه المعلن من جماعة الإخوان».

وأكد عضو الحملة الوطنية فى تونس، أن حركة النهضة ـ إخوان تونس ـ لديها حالة من الارتباك فقد أعلنت أنها ستدفع بأسامة الشاهد رئيس الحكومة فى تونس، لكنهم تراجعوا ودفعوا بعبدالفتاح مورو.

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وعن ترشح منصف المرزوقى للانتخابات وهو ينتمى لجماعة الإخوان قال «قفراش»: «منصف المرزوقى كان يتوقع أن تعلن الإخوان فى

تونس أنه سيكون مرشحهم فى الانتخابات لكن بعد ما أعلنت الدفع بعبدالفتاح مورو، أراد المرزوقى الانتقام منهم ولذلك أعلن ترشحه ليفتت لهم الأصوات».

وكشف عبدالكريم الهارونى رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية فى تونس، عن تنازل راشد الغنوشى زعيم الحركة عن حقه فى الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية، كما كشف الهارونى عن اقتراح الغنوشى ترشيح عبدالفتاح مورو بديلاً له، وهو ما صادق عليه مجلس الشورى الإخوانى.

ونفى الهارونى سعى حركة النهضة الإخوانية إلى التغول والسيطرة على السلطة وطالب أعضاء ومؤيدو حركة النهضة إلى انتخاب «مورو»، واصفاً قرار ترشيحه بأنه قرار تاريخى.