ترامب في إشارة إلى ماكرون: ليس من حق أحد أن يتحدث مع إيران نيابة عن الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة

إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كتب ترامب، اليوم الخميس:

"إيران تعيش أزمة مالية كبيرة. لا تفلح محاولاتهم لمحاورة الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات غامضة من جميع هؤلاء الذين يطمحون إلى تمثيلنا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".