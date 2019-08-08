السعودية: وصول قرابة 1.9 مليون حاج من الخارج

بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية السعودية منذ بدء القدوم حتى أمس 1.849.817، بزيادة بلغت 104 آلاف و868 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6%.
وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية في إحصاء لها، إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليوناً و736 الفاً و492 حاجاً.
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