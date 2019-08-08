أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وزعيم "حزب الرابطة" اليميني، مساء الخميس، انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن.
وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين: "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية (...) ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".
وكان "حزب الرابطة" أكد في وقت سابق من اليوم، أن الانتخابات الجديدة هي البديل الوحيد، بعدما أثار شريكه في الائتلاف، حزب "حركة خمس نجوم" الشعبوية، أزمة حكومية بمحاولة وقف مشروع سكة حديد مدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وقال "حزب الرابطة" في بيان، إن "إيطاليا بحاجة إلى تأكيدات وتشجيع وقرارات موحدة"، مستبعداً تعديلاً وزارياً، ومضيفاً أنه من غير المبرر تمديد الائتلاف بالوضع في الاعتبار الخلافات الداخلية اليومية.
وأضاف الحزب: "كل يوم يمر هو يوم ضائع. وبالنسبة لنا البديل الوحيد لهذه الحكومة هو منح الإيطاليين فرصة بانتخابات جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإيطالي يعلن انهيار الائتلاف الحاكم ويطالب بانتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.