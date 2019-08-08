الداخلية المصرية تحدد هوية منفذ هجوم "معهد الأورام" الإرهابي

أصدرت وزراة الداخلية المصرية الخميس بياناً يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحادث الإرهابي الذي نُفذ أمام معهد الأورام في القاهرة، مساء الأحد الماضي، مؤكدة مقتل 15 إرهابياً من "حركة حسم" التابعة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي والمسؤولة عن تنفيذ الحادث الإرهابي.

وقالت الوزارة وفقاً للبيان، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة "بطلائع حسم".

وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقاً لبيان الداخلية، تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

وذكرت الوزارة أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وبحسب البيان، فقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف "حركة حسم" التابعة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام، ووجود حفر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 10 سيارات تطايرت وسقط بعضها على الأرض ما أسفر عن اشتعال النيران بها وبعضها سقط في مياه النيل.

وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 قتيلاً، و47 مصاباً.

وفي الإطار، أكدت وزارة الداخلية المصرية "مقتل 15 إرهابياً من "حركة حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والمسؤولة عن تنفيذ الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام" بوسط القاهرة.

وقال بيان للداخلية صدر مساء اليوم الخميس ونقله موقع التلفزيون المصري "أن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الارهابية، وتم استئذان النيابة لضبط تلك العناصر في وكران إرهابيان".

وأوضح البيان "أن الوكرين أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز اطسا بالفيوم، والثاني شقة كائنة بمنطقة الشروق بالقاهرة، حيث لقي 8 إرهابيين في الوكر الأول بالفيوم مصرعهم، كما عثر بحوزتهم كمية من الأسلحة".

ووفق البيان" لقي 7 إرهاببين مصرعهم خلال مداهمة الوكر الارهابي الثاني بمنطقة الشروق بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن".

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الخميس، إن العناصر الإرهابية متورطة في حادث تفجير سيارة مفخخة بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بنطاق محافظة القاهرة.