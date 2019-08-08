"التحالف" يسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان.
وأوضح العقيد المالكي وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات بدون طيار، تعبّر عن إفلاس الميليشيات الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية، ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع الميليشيات الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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