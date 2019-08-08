ترامب يتهم ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ليس هناك أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن بلاده متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى طهران بشأن احتمال إجراء محادثات.



وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا.. شأنه شأن الآخرين.. لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها".



ولم يتضح على الفور ما الذي يشير إليه ترامب لكن تقريرا صدر هذا الأسبوع قال إن ماكرون دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لقمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الشهر للقاء ترامب.

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