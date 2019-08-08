كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا تونس" ترشح الشاهد لانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب حركة "تحيا تونس" الخميس، أنه قرر ترشيح رئيس الحزب والحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار الحزب خلال الاجتماع الموسع للمجلس الوطني للحركة بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم الخميس.

وأعلن الشاهد إنه "سيظل في منصبه برئاسة الحكومة كما سيقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية".

وقال الشاهد 43 عاماً في كلمة له أمام أنصار الحزب وقيادييه: "الترشح لأي منصب في الدولة مسؤولية وأنا أعرف المسؤولية في بلد يحارب الإرهاب ويعيش وضعاً سياسياً صعباً".

وتابع الشاهد: "لست مرشح حركة النهضة. وسأكون مرشح الصف الديمقراطي والتقدمي".

وحتى اللحظات الأخيرة وقبل إعلان الحليفين في الحكم، حركة النهضة الإسلامية وحركة "تحيا تونس" عن مرشحيهما للرئاسية كان الحديث يدور في وسائل الإعلام عن احتمال التوصل إلى صفقة لتقاسم السلطة بين الحزبين بعد الانتخابات.

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لكن حركة النهضة رشحت في نهاية المطاف القيادي عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان المؤقت، بعد نقاشات داخل مجلس الشورى.

وانتقد الشاهد عدم اعتماد التعديلات في القانون الانتخابي التي صادق عليها البرلمان قبل شهرين وكان يفترض أن تمنع مرشحين من ذوي السوابق والمتهربين من دفع الضرائب من الترشح.

ويوسف الشاهد يرأس الحكومة منذ 2016 وكان قيادياً في حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014 لكن الحزب جمد عضويته بسبب خلافاته مع رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.

وأسس مستقيلون من نداء تونس وسياسيون من التيار التقدمي وآخرون مستقلون حزب "حركة تحيا تونس" في 2018 الذي سيشارك أيضاً في الانتخابات التشريعية.

ويغلق باب الترشح يوم الجمعة، فيما ستبت هيئة الانتخابات في الملفات المقبولة في مدة لا تتجاوز يوم 14 أغسطس .

وتجري الانتخابات يوم 15 سبتمبر وتبدأ الحملات الانتخابية في اليوم الثاني من نفس الشهر وحتى اليوم الـ 13 منه.