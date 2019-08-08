كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعترف بوجود قاعدة عسكرية لها في مصراتة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، اليوم الخميس، على أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة الليبية ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا.

وقالت الوزيرة الإيطالية في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنه في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات الجنرال خليفة حفتر، أيضاً مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "أضنة انترناشيونال".

وأضافت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، قائلة:

إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطال الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال. وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين المتحاربين في ليبيا.

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ونوهت ترينتا بأن "وجود المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة الليبية لا يزال مهمًا، نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي.

وأشارت إلى أنه "في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ووضع حد للأزمة الإنسانية".

وتابعت وزيرة الدفاع:

نواصل الإعراب عن قربنا من الليبيين، ونمارس نشاطا دبلوماسيا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وجلوس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار.

ويشار إلى أن السلطات الإيطالية نفت في أكثر من مناسبة وجود أي قاعدة لها في مصراتة، أو مناطق أخرى بليبيا، كان آخرها على لسان السفير الإيطالي السابق جوزيبي بيروني، الذي وصف الأنباء عن التواجد العسكري لبلاده في ليبيا بـ"أخبار مزيفة".