كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال.. أحزاب المعارضة يحذرون الحكومة من التدخل في انتخابات جوبالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي بيان صحفي ، حثت أحزاب المعارضة في واداجير ، وحركة الدفاع عن الديمقراطية ، وإيليس ، وهيميلو ، ونابابدا ، والكتلة البرلمانية الوطنية للإنقاذ ، الدول المجاورة على الامتناع عن التدخل في انتخابات الدولة الإقليمية الصومالية.

وقال البيان "إن الأطراف تعرب عن قلقها الشديد إزاء التدخل العاري في انتخابات جبالاند من قبل الرئاسة الصومالية والوكالة الوطنية للمخابرات والأمن (NISA)" ، ودعا قادة الحكومة الفيدرالية إلى "وقف أعمال العائق التي يواجهونها". والسماح لأجهزة الأمن في جبالاند أن تتولى مسؤولية أمن الانتخابات ".

وأضاف الطرفان "تحذر الأطراف بعض الدول المجاورة لنا التي شاركت ، كما ظهر ، في أنشطة جديدة قد تثير الشكوك ، لتنأى بنفسها عن التدخل في المسائل المتعلقة بالانتخابات الإقليمية ، لأن هذا ليس جزءًا من ولايتها".