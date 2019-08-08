كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تدرس احتجاج الأمم المتحدة في الخلاف الحدودي مع الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر البرلمان تعليماته إلى مجلس الوزراء بإرسال خطاب احتجاج إلى الأمم المتحدة بعد أن وافق قضاةمحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي على تسوية نزاع على الحدود البحرية بين كينيا والصومال.

وفي قرار تم تقديمه يوم الأربعاء ، جادل زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية عدن دوالي بأن الصومال انتقل إلى محكمة العدل الدولية دون استنفاد آليات بديلة لحل المنازعات بموجب القوانين الدولية للبحار.

وتعتقد كينيا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، والتي وقع عليها البلدان ، تلزم الدولتين بتسوية نزاعاتهما الحدودية خارج المحكمة.