كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية تفضح تمويل قطر لـ "جبهة النصرة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا البريطانية كشفت عن تحويل بنك قطري أموالًا طائلة إلى جبهة النصرة في سوريا.

وورد في تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية أن شقيقين ثريين استخدما حسابيهما في بنك الدوحة القطري، والذي يملك مكتبًا في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.

وأشار التقرير، الذي نقلته منصة مداد نيوز، إلى أنه تم رفع "دعوى ضرر" ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حاليا، زعموا فيها أنه "لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية جبهة النصرة.

وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم "اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة".

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وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال (قطريان- سوريان) بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.

وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر "بنك الدوحة" إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.

وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.