خلت من اسم محمد صلاح.. “يويفا” يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جوائز الأفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2019/2018.

وخلت القائمة من اسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالرغم من قيادته “الريدز” للتتويج باللقب السادس في تاريخه والأول منذ عام 2005.

وضمت اللائحة في مركز حراسة المرمى كل من الثلاثي، أليسون حارس مرمى ليفربول، ولوريس حامي عرين توتنهام الإنجليزي، ثم تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.

ويتنافس في خط الدفاع، ثنائي ليفريول ترينت أرلوند، والهولندي فان ديك، ومواطنه ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، بينما يتصارع جوردان أندرسون، وفرانك دي يونغ، وكريستيان إريكسن على الأفضل في وسط الميدان.

أمام خط الهجوم فيتنافس الثلاثي، ليونيل ميسي هداف البطولة، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والسنغالي ساديو ماني المتوج باللقب مع ليفربول، على جائزة أفضل مهاجم.