بعد زيارته مركب الرجاء.. دراجي يزور ملعب بنجلون الخاص بالوداد – صور

قام الجزائري حفيظ دراجي معلق قنوات “بي إن سبورت” القطرية، اليوم الخميس، بزيارة لمقر نادي الوداد الرياضي بمركب بنجلون.

ونشر دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورا له بمركب الوداد رفقة لاعبي الفريق الأحمر.

وأرفق المعلق الجزائري صوره بتعليق: “بعد رجاء الشعب كان الموعد اليوم مع لاعبي وداد الأمة الذين تشرفت بالتقاط صور معهم في مقر النادي العريق، شكرا لكم على الحفاوة وكل التوفيق في الموسم الجديد”.

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وكان دراجي قام أمس الأربعاء، بزيارة لمركب الرجاء الرياضي بالوازيس، حيث عبر على احترامه الكبير للفريقين معا، ولجمهورهم الكبير.

يذكر أن معلق قنوات “بي إن سبورت” فضل قضاء عطلته الصيفية بالمغرب، إذ زار مجموعة من المدن المغربية في الفترة الأخيرة، على غرار أكادير ومراكش والدار البيضاء.