بعد الخطاب الملكي.. فتح الحدود بين المغرب والجزائر قيد الدرس

بعد أيام من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي جدد فيه الملك محمد السادس موقف المغرب الثابت من انفتاحه على الجارة الشرقية الجزائر، قالت صحيفة «إندبندنت عربية» إن جهة «سيادية» جزائرية فتحت استشارة مع أكاديميين بشأن إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ 1994.

وهذه هي المرة الأولى التي يروج فيها خبر مماثل عن القيادة الجزائرية الجديدة، التي عوضت نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مصادرها تتوقع تقدم نقاش فتح الحدود المغربية الجزائرية، في ظل ما وصفته بـ«المؤشرات الإيجابية» من المغرب. ومن السيناريوهات المطروحة، البدء بإباحة تنقل الأشخاص وتأليف لجان مشتركة من وزارات عدة في البلدين، مع تأجيل تنقل البضائع والحركة التجارية.