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نشرت ادارة مرآب مطار بغداد الدولي، الخميس، اسعار وقوف السيارات فيه، فيما حددت اول يومين من العيد مجانا.
وقال بيان صادر عن الادارة وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الدخول الى موقف السيارات الخاص بالمسافرين و مرافقيهم سيكون مجاني لمدة يومين و بتاريخ الـ11 والـ12 من اب الحالي".
واضاف ان "اجره الدخول مع الساعة الاولى 4000 دينار ، اما اجرة الوقوف لكل ساعة اضافية 1000 دينار "، مشيرا الى ان "مبيت السيارة 12000 دينار ".
وتابع ان "موظفي سلطة الطيران المدني سيكون مجانا لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فتح مرآب مطار بغداد لسيارات المسافرين ومرافقيهم.. تعرف على الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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