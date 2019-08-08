اعتقال متهمين يقومون بالمتاجرة وتروج المواد المخدرة في كركوك

اعلنت مديرية شؤون الداخلية، الخميس، عن اعتقال متهمين يقومون بالمتاجرة وترويج المواد المخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وردتنا معلومات من قبل مصادرنا بوجود مجموعة داخل دار سكني في احد مناطق محافظة كركوك يقومون بالمتاجرة وترويج المواد المخدرة من نوع (الكرستال) و(الحشيشة ) و(الهيروين) وهم مدججين بالاسلحة النارية".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في كركوك وبالأشتراك مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم الانتقال الى الدار وأثناء المداهمة حصل تبادل إطلاق نار كثيف محاولين الهروب"، مؤكداً أنه "تم القاء القبض على سبعة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة من نوع كرستال وهيروين وأيضآ مسدسات عدد (٣)".