مصدر محلي: حبس مدير عام سابق بصحة الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم حبس مدير عام سابق بصحة الديوانية بتهمة التوقيع على صكوك بقيمة 600 مليون دينار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "المتهم تم توقيفه بتسفيرات الديوانية وبانتظار محاكمته".

