كشف مصدر محلي في محافظة الديوانية، الخميس، عن حبس مدير عام سابق بصحة المحافظة بتهمة التوقيع على صكوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم حبس مدير عام سابق بصحة الديوانية بتهمة التوقيع على صكوك بقيمة 600 مليون دينار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "المتهم تم توقيفه بتسفيرات الديوانية وبانتظار محاكمته".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "المتهم تم توقيفه بتسفيرات الديوانية وبانتظار محاكمته".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر محلي: حبس مدير عام سابق بصحة الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.