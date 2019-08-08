اصابة مدنيين اثنين بسقوط ست قذائف هاون على قرية في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا عدة قذائف هاون سقطت منها ست على قرية مياح في محافظة ديالى، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مسشتفى قريب وشنت حملة دهم بحثا عن المسلحين".

