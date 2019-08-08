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اصابة مدنيين اثنين بسقوط ست قذائف هاون على قرية في ديالى

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افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان مدنيين اثنين اصيبا بسقوط ست قذائف هاون على قرية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا عدة قذائف هاون سقطت منها ست على قرية مياح في محافظة ديالى، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مسشتفى قريب وشنت حملة دهم بحثا عن المسلحين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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