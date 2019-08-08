اليمن تقلب الطاولة على لبنان في غرب اسيا

رياضة 2019-08-08 | 20:25 2,159 مشاهدة حقق منتخب اليمن فوزا مثيرا على حساب لبنان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ستاد كربلاء الدولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للرجال 2019 المقامة في العراق. ورفع اليمن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق المواجهات عن لبنان صاحب المركز الرابع مؤقتا. سجل أهداف لبنان محمد قدوح في الدقيقة (26)، في حين سجل لليمن توفيق منصور (43) وعبد الواسع المطري (45+1).

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