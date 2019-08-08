تصفية 15 إرهابيا على صلة بحادث معهد الأورام بمصر

جانب من آثار الحادث الإرهابي بوسط القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمتين أمنيتين استهدفتا خليتين إرهابيتين بالقاهرة والفيوم، على صلة بحادث معهد الأورام.

وقالت في بيان لها: إنه تم تحديد موقعين اتخذهما الإرهابيون للاختباء والانطلاق منهما؛ لتنفيذ حادث معهد الأورام.

وذكرت أن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد أعضاء الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية، وتم استصدار إذن قضائي لضبطها، عبر مداهمتين أمنيتين.

Advertisements

ففي المداهمة الأولى، قُتل 8 من عناصر الخلية الإرهابية في محافظة الفيوم التي تبعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة القاهرة.

ثم في الثانية لقي 7 إرهابيين حتفهم بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة الشروق بالعاصمة القاهرة.

كانت وزارة الداخلية المصرية، كشفت اليوم تفاصيل جديدة حول هوية منفذ التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، والذي أدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 47.



ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي، وهو أحد عناصر خلية حسم الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان، بحسب ما نقله التلفزيون المصري عن مصدر أمني.

وعلى خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي ولقي إدانات دولية وعربية، قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء.