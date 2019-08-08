انهيار الائتلاف الحاكم بإيطاليا ودعوات لانتخابات مبكرة

أعلن ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مساء الخميس، انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن.

وقال سالفيني، في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين: "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية (...)، ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سالفيني وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو زارا مقر رئيس الوزراء في وقت متأخر من الخميس، حيث عقد كونتي اجتماعا لمدة ساعة مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

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وقال حزب الرابطة في بيان: "إيطاليا بحاجة إلى تأكيدات وتشجيع وقرارات موحدة"، مستبعدا تعديلا وزاريا، ومضيفا أنه من غير المبرر تمديد الائتلاف بالوضع في الاعتبار الخلافات الداخلية المكررة.

أثار حزب حركة خمس نجوم الأزمة الحالية بالتصويت أمس الأربعاء في صالح عرقلة مشروع سكك حديدية لقطارات عالية السرعة بمليارات اليورو بين فرنسا وإيطاليا. وتم رفض المقترح نظرا لقيام حزب الرابطة المؤيد للمشروع بإقناع غالبية المشرعين في التصويت للإبقاء عليه.

وأضاف الحزب: "كل يوم يمر هو يوم ضائع. وبالنسبة إلينا البديل الوحيد لهذه الحكومة هو منح الإيطاليين فرصة بانتخابات جديدة".

ورغم بيان الحزب، لم يدع سالفيني إلى استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ولم يهدد بسحب وزرائه من الحكومة الحالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".