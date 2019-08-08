التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت قوات التحالف العربي في اليمن، الخميس، طائرة دوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية المدعومة إيرانيا من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان جنوب المملكة العربية السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القوات تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار التي أطلقتها المليشيا الحوثية الانقلابية.
وأوضح المالكي، في بيان، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار، تعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين".
وأكد أن هذه المحاولات اليائسة للمليشيا الانقلابية "تعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم"، مشددا على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدها لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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