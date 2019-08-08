هيومن رايتس ووتش: إضرابات لعمال مهاجرين بسبب ظروف العمل القاسية في قطر

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلن مئات العمال في قطر إضرابهم،نتيجة للظروف القاسية للعمل و اعتراضا على سوء رواتبهم وتأخرها و بسبب تهديدات بخفضها.

و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن مئات العمال المهاجرين في قطر أضربوا هذا الأسبوع احتجاجًا على ما يقولون إنه ظروف عمل سيئة وأجور غير مدفوعة ومتأخرة وتهديدات بتخفيض الأجور. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العام الماضي،

و أفادت المنظمة بأن قطر فشلت في إلغاء نظام العمالة الاستغلالي، الذي يزيد الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل السلطة المفرطة على موظفيهم. ولا يزال العمال المهاجرون محظورين بموجب القانون القطري من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات.