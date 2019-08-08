قال بكري عبد العزيز رئيس شبكة الصحفين السودانيين المستقلين، أن الشبكة ستقوم بإقامة احتفال لتكريم أسر الشهداء السودانيين، الذين سقطوا خلال أحداث الثورة السودانية.
وأكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن هذا التكريم الذي ستقيمه الشبكة من أجل من ضحوا وقضوا نحبهم في سبيل حرية السودان، سيشمل أسر الشهداء جميعا.
واضاف رئيس شبكة الصحفين السودانيين المستقلين، أن الشبكة أثناء المرحلة الإنتقالية لديها خطة لاسترداد حقوق الشهداء بملاحة كل الجناة الذين تسببوا في قتل مئات السودانيين من أصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين على مدار 30 عام من حكم نظام البشير وحكومة الإنقاذ للبلاد، مبينًا أن الدم السوداني لن يذهب هدر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين لـ"اليمن العربي": سنكرم الشهداء ودم أبنائنا لن يذهب هدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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