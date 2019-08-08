حزب تحيا تونس يرشح الشاهد رسمياً للإنتخابات الرئاسية القادمة

أعلن حزب تحيا تونس، مساء اليوم الخميس، ترشيح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل .

وجاء ترشيح الشاهد بعد أيام من تصريح له أعلن فيه رفضه الترشيح للإنتخابات الرئاسية .

والشاهد من مواليد 18 سبتمبر 1975 في تونس العاصمة، ويشغل منصب رئيس الحكومة منذ 27 أغسطس 2016 .

وبحسب جريدة الدستور، التحق الشاهد بالعمل الأكاديمي حيث عمل أستاذا مساعدا بجامعة "ران 1" بفرنسا، وأيضا بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.

وحدث خلاف بين الشاهد وحافظ السبسي ابن الرئيس الراحل بسبب طريقة إدارته لحزب نداء تونس، ليعلن الانشقاق عنه وتدشين حزب "تحيا تونس"، مطلع عام 2019، واستطاع ضم كوادر قوية لهذا الحزب ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وقبل توليه الحكومة، كان الشاهد يتولى حيبة التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه منصب رئيس الوزراء، وكان من أصغر من شغلوا هذا المنصب وقتها حيث كان عمره (41 عاما) وفي حال ترشحه للرئاسة سيكون من أصغر المرشحين سنا.

وظهر الشاهد سياسياً مع اندلاع ثورة الياسمين، حيث كان من مؤسسي الحزب الجمهوري ثم التحق بحزب نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذي ليترأس بعد ذلك الحكومة بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قياد السبسي.

وعمل الشاهد بشكل خاص في الأمور المتعلقة بالزراعة، حيث عين خبيرا في الفترة من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كما تولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.

وأطلق الشاهد تصريحا مدويا منذ أيام معلنا رفضه الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن كان هذا التصريح بالونة اختبار لقياس شعبيته في الشارع، الأمر الذي أثار انقسامات واسعة داخل حزب "تحيا تونس"، ليتراجع اليوم ويعلن الترشح رسميا لانتخابات سبتمبر 2019.