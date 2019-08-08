بومبيو: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ليست عائقاً أمام المفاوضات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن عمليات إطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقاً أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

واطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الثلاثاء، للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين.

وحذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع اون من أن الأمر يتعلق بـ"تحذير" لواشنطن وسيول بسبب المناورات العسكرية المشتركة التي يرى فيها الشمال عائقاً أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تلك التجارب الصاروخية تجعل الأجواء أقل ملائمة لهذه المحادثات، أجاب بومبيو ببساطة "لا".

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وتابع خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن "نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية".

وذكّر بانه عندما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام 2017 "كان هناك تجارب نووية" و"إطلاق لصواريخ بعيدة المدى"، مشدداً على أن "هذا الأمر لم يحدث" بالأونة الأخيرة "وهذا شيء جيد".

وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك حيث حاول عبثاً أن يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الإقليمية، قال الأربعاء أيضاً: "نأمل في أننا سنستطيع في الأسابيع المقبلة العودة إلى طاولة المفاوضات".

واردف بومبيو قائلاً: "نستعد لمفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة ونتوقع أن يتمكن الفريقان من الاجتماع".