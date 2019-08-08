مقتل وإصابة 17 جراء انفجار بوحدة عسكرية شمال روسيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في إحدى الوحدات العسكرية شمال روسيا. وبحسب وكالة "سبوتنيك" - تابعها "الخليج 365"، فإن الانفجار أسفر عنه مقتل شخصين وإصابة 15 بحادث الوحدة العسكرية شمال روسيا. من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "لم تنبعث مواد ضارة بعد الانفجار في الوحدة العسكرية" وأضافت وزارة الدفاع، أن "انفجار المركز العسكري سببه اختبار وحدة محركات صاروخية".

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