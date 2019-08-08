نورا المطيري: اعتقال قطر للنسويات وتعذيبهن يتطلب تحقيق دولي

قالت ‏الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري، إن ‏الخراب في قطر بلغ العظم، فبعد أن كان سياسيًا واقتصاديًا بسبب هشاشة النظام القطري وظهوره بوجهين الأول إرهابي والثاني مدافعًا عن الحقوق في الدول العربية، صار الخراب اجتماعيًا بقضية اعتقال النسويات اللواتي يطالبن بأبسط حقوقهن.

وتساءلت "المطيري" في تصريح خاص، ماذا بعد يا قطر ؟ ألم يكفي قضية الغفران واعتقال ومنع سفر كثير من المثقفين والسياسيين مثل وزير العدل السابق الدكتور نجيب النعيمي؟ واضطهاد عمال بناء ملاعب كأس العالم وغيرها الكثير من القضايا التي أبرزت قسوة النظام القطري على شعبه خشية سقوط النظام والآن بات دور المرأة في قطر وحقوقها البسيطة؟

وأكدت ‏الكاتبة والباحثة السياسية، أن هذا التناقض لم يعد غريبا على المنظومة القطرية لكنه يستدعي تدخل المنظمات العالمية للتحقيق فيما يمارسه نظام الحمدين من اعتقالات وتعذيب وإرهاب فكري وانساني حقيقي.